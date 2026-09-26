باحث سياسي: العودة إلى المفاوضات الخيار الأبرز بين الولايات المتحدة وإيران

قال الباحث السياسي الداه يعقوب، إن العودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هو الخيار الأبرز، موضحًا أن هناك ضبابية حتى الآن في تحديد المسار العام للصراع في منطقة الشرق الأوسط والصراع تحديدًا بين طهران وواشنطن.

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عدة عوامل تجعل العودة إلى المفاوضات الخيار الأبرز، في مقدمتها التململ الداخلي في الولايات المتحدة من استمرار الحرب والتكلفة المالية والعسكرية الكبيرة، إلى جانب وجود تباين في الآراء داخل الإدارة الأمريكية، خصوصًا فيما يتعلق بوزارة الحرب حول استمرار الحرب، في ظل نوع من التشكيك في السلاح الأمريكي وقدرته على المواصلة.

وأوضح أن فاتورة الحرب تجاوزت 38 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه أسباب داخلية إلى جانب أسباب متعلقة بالدول الحليفة للولايات المتحدة التي لا تريد اتساع رقعة الصراع واستهداف المنشآت النفطية التابعة لها وتريد أن يجلس ترامب إلى طاولة التفاوض بدلًا من الاستماع إلى نتنياهو ومواصلة الحرب.

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رحب بالدعم الذي يقدمه الرئيس الصيني شي جين بينج للعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد، موضحًا أن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة حملت العديد من النقاط والملفات التي ناقشها مع الرئيس ترامب، مؤكدًا أن إيران لم تغب عن بال الرئيسين خلال مباحثاتهما، وأنهما تحدثا وتناقشا فيما يتعلق بالحرب والصراع.

وأكد أن الزعيمين حاولا أن تكون النبرة هادئة جدًا، وأن تكون المفاوضات قائمة على المصالح المشتركة فيما يتعلق بالمصالح الجيوسياسية والاقتصادية، وكذلك الأسواق العالمية والمصالح المشتركة.

