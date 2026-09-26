قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط طالب بالمنوفية أنشأ صفحة لبيع المخدرات للنصب على راغبي الشراء
الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في غارات على تعز
قيادي بـ«مستقبل وطن»: بيان مدبولي بالأمم المتحدة رسالة سيادية شجاعة تعكس مكانة مصر
برلماني: تقييم أداء الحكومة يتم عبر أدوات الرقابة البرلمانية
رئيس خطة النواب: المجلس أنجز 162 قانونًا خلال دور الانعقاد الأول
حسن سلامة: الدولة الوطنية أساس الاستقرار.. ومصر تتمسك بالحلول السياسية للصراعات
الأمن المائي خط أحمر والنيل قضية وجود.. رسائل نارية من أبو العينين للعالم من داخل أروقة الأمم المتحدة
البنك المركزي يعلن بيع أذون وسندات خزانة بـ 275 مليار جنيه في أسبوع
سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أستاذ علوم سياسية: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشرط الوصول لحل سياسي متكامل
أستاذ علاقات دولية: كلمة مصر بالأمم المتحدة عكست تحركاتها ودعمت حل الدولتين
بين الحرارة والأمطار.. هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث سياسي: العودة إلى المفاوضات الخيار الأبرز بين الولايات المتحدة وإيران

الولايات المتحدة وإيران
الولايات المتحدة وإيران
شيماء جمال

قال الباحث السياسي الداه يعقوب، إن العودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هو الخيار الأبرز، موضحًا أن هناك ضبابية حتى الآن في تحديد المسار العام للصراع في منطقة الشرق الأوسط والصراع تحديدًا بين طهران وواشنطن.

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عدة عوامل تجعل العودة إلى المفاوضات الخيار الأبرز، في مقدمتها التململ الداخلي في الولايات المتحدة من استمرار الحرب والتكلفة المالية والعسكرية الكبيرة، إلى جانب وجود تباين في الآراء داخل الإدارة الأمريكية، خصوصًا فيما يتعلق بوزارة الحرب حول استمرار الحرب، في ظل نوع من التشكيك في السلاح الأمريكي وقدرته على المواصلة.

وأوضح أن فاتورة الحرب تجاوزت 38 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه أسباب داخلية إلى جانب أسباب متعلقة بالدول الحليفة للولايات المتحدة التي لا تريد اتساع رقعة الصراع واستهداف المنشآت النفطية التابعة لها وتريد أن يجلس ترامب إلى طاولة التفاوض بدلًا من الاستماع إلى نتنياهو ومواصلة الحرب.

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رحب بالدعم الذي يقدمه الرئيس الصيني شي جين بينج للعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد، موضحًا أن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة حملت العديد من النقاط والملفات التي ناقشها مع الرئيس ترامب، مؤكدًا أن إيران لم تغب عن بال الرئيسين خلال مباحثاتهما، وأنهما تحدثا وتناقشا فيما يتعلق بالحرب والصراع.

وأكد أن الزعيمين حاولا أن تكون النبرة هادئة جدًا، وأن تكون المفاوضات قائمة على المصالح المشتركة فيما يتعلق بالمصالح الجيوسياسية والاقتصادية، وكذلك الأسواق العالمية والمصالح المشتركة.
 

إيران الولايات المتحدة واشنطن الشرق الأوسط طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

فايا يونان

شامة صغيرة كشفت الحقيقة.. فايا يونان تعلن إصابتها بسرطان الجلد| تفاصيل

غارة جوية على تيجراي

اتهام خطير للحكومة الإثيوبية.. غارة جوية على تيجراي ترقى إلى جريمة حرب

منتخب مصر الوطني

حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا

تشييع الجثمان

حضنتهم وماتت.. وفاة سودانية أثناء ولادة توأمها في دبي بعد 12 عامًا انتظار

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي 2026

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

رئيس "إيتيدا":

رئيس "إيتيدا": الكفاءات المصرية أهم عامل في جذب الشركات العالمية إلى مصر

الأرصاد

الأرصاد الجوية: طقس الغد حار رطب شمالا وشديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 34

بالصور

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار تخفض الكوليسترول وتساعد على الشبع.. أبرزها الشوفان

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار

إطلالة سوداء أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

ماذا يحدث عند تناول شريحتين من خبز الحبة الكامة يوميًا؟.. خفض الكوليسترول وتقليل محيط الخصر

تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد