واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

في واقعة غريبة شهدتها محافظة الغربية، حيث تم إرجاء دفن سيدة بعد أداء صلاة الجنازة عليها، وفي الطريق إلى المقابر لدفنها تم إرجاعها إلى المنزل لشَكِّ طبيبة الوحدة الصحية وجود شبهة جنائية في الوفاة، مما أوقف الدفنة.

تفاصيل الواقعة

تباشر جهات التحقيق بمركز طنطا في محافظة الغربية اليوم شكوى رسمية حيال شبهات جنائية في وفاة سيدة عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد كفر المنصورة بنطاق مركز طنطا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات تحقيقات التحقيق

كما طلبت جهات التحقيق توضيحًا رسميًا من الجهات الصحية المختصة لكشف ملابسات ما حدث وأسباب إعادة الجثمان إلى المنزل.

تحرك تنفيذي عاجل

وكان أهالي قرية كفر المنصورة قد أرجعوا جثمان إحدى السيدات تُدعى "أم عماد" لمنزلها عقب أداء صلاة الجنازة على جثمانها بأحد المساجد الكبرى، عقب نحو 12 ساعة من وفاتها وبعد تغسيل جثمانها وأداء صلاة الجنازة عليها.

وجاء ذلك حسب ما يتم تداوله حول سبب تعذر دفن الجثمان بعد إبداء طبيبة بالوحدة الصحية شكوكًا حول الوفاة، رغم السماح في البداية باستكمال إجراءات الدفن.

الجدير بالذكر أن الواقعة أثارت حالة من الاستياء بين أسرة المتوفاة والأهالي الذين حضروا لتشييع الجثمان.