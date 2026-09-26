قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب أزمة القراءة والكتابة.. إحالة مديري 6 مدارس وموجهي اللغة العربية بنجع حمادي للتحقيق
تسريب بيانات ملايين العسكريين الأمريكيين.. اختراق نظام موارد بشرية تابع للبنتاجون
إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر
مصطفى سعد ميسي: قميص منتخب مصر حلم كبير..والزمالك حقق إنجازا كبيرا
مواعيد مباريات اليوم.. قمة إنجلترا وإسبانيا الأبرز في دوري الأمم الأوروبية
حالة الطوارئ في بانكوك مع استمرار الفيضانات بمناطق واسعة
أكثر من طريقة لتجنب الزحام.. ​كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 الكترونيا
العراق والكويت يتفقان على تشكيل فريق مشترك لمعالجة الملفات العالقة
رغم إراحته من مباراة جنوب السودان.. تطور جديد فى أزمة صلاح بمعسكر المنتخب
هل يواجه نتنياهو منافسًا جديدا.. آيزنكوت يتقدم على الليكود في انتخابات الاحتلال
منال عوض : إزالة 14 ألف حالة تعد على أراضي الدولة والأراضي الزراعية
أسد القضاة.. أحمد موسى ينعي المستشار الزند بكلمات مؤثرة ويستعيد مواقفه ضد الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

السيدة المتوفاه
السيدة المتوفاه
الغربية أحمد علي

في واقعة غريبة شهدتها محافظة الغربية، حيث تم إرجاء دفن سيدة بعد أداء صلاة الجنازة عليها، وفي الطريق إلى المقابر لدفنها تم إرجاعها إلى المنزل لشَكِّ طبيبة الوحدة الصحية وجود شبهة جنائية في الوفاة، مما أوقف الدفنة.

تفاصيل الواقعة

تباشر جهات التحقيق بمركز طنطا في محافظة الغربية اليوم شكوى رسمية حيال شبهات جنائية في وفاة سيدة عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد كفر المنصورة بنطاق مركز طنطا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات تحقيقات التحقيق

كما طلبت جهات التحقيق توضيحًا رسميًا من الجهات الصحية المختصة لكشف ملابسات ما حدث وأسباب إعادة الجثمان إلى المنزل.

تحرك تنفيذي عاجل

وكان أهالي قرية كفر المنصورة قد أرجعوا جثمان إحدى السيدات تُدعى "أم عماد" لمنزلها عقب أداء صلاة الجنازة على جثمانها بأحد المساجد الكبرى، عقب نحو 12 ساعة من وفاتها وبعد تغسيل جثمانها وأداء صلاة الجنازة عليها.

وجاء ذلك حسب ما يتم تداوله حول سبب تعذر دفن الجثمان بعد إبداء طبيبة بالوحدة الصحية شكوكًا حول الوفاة، رغم السماح في البداية باستكمال إجراءات الدفن.

الجدير بالذكر أن الواقعة أثارت حالة من الاستياء بين أسرة المتوفاة والأهالي الذين حضروا لتشييع الجثمان.

الغربية وفاة سيدة عودتها من الدفن شبهة جنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

ترشيحاتنا

الاهلي

بداية المشوار.. موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية

مروان عطية

حسام حسن يجهز مفاجأة لـ مروان عطية أمام جنوب السودان

فنربخشة

فنربخشة يواجه إيقاف القيد ويكشف موعد رفع العقوبة

بالصور

الجزائر تبدأ تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية باستثمارات 5 مليارات دينار

مكونات السيارات
مكونات السيارات
مكونات السيارات

اختفاء الفئة الأعلى.. كيا تكشف عن تفاصيل السيارة K5 موديل ‎2027‎‏ ‏

كيا K5
كيا K5
كيا K5

لوك كاجوال .. إلهام شاهين تخطف الانظار بظهورها | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد