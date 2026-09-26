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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لوك كاجوال .. إلهام شاهين تخطف الانظار بظهورها | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
نهى هجرس

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور جديدة لها رفقة أصدقائها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

إطلالة إلهام شاهين

وظهرت إلهام شاهين، مرتديه بنطال لافت باللون الاسود، ونسقت معه تيشيرت بسيط باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت إلهام شاهين، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد إلهام شاهين، في المكياج على وضع لمسات رقيقة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ونعرض لكم صور الفنانة إلهام شاهين 

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