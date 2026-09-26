فستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور جديدة لها رفقة اصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة إلهام شاهين

وتألقت إلهام شاهين، مرتديه فستان طويل وناعم باللون الاسود، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت إلهام شاهين، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد إلهام شاهين، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة إلهام شاهين