فستان صيفي.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها | شاهد

نشرت الفنانة نادية الجندي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صيفية جذابة.

إطلالة نادية الجندي

وتألقت نادية الجندي، مرتديه فستان قصير ذا الوان زاهية ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت نادية الجندي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نادية الجندي، في المكياج على الألوان الناعمة، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة نادية الجندي