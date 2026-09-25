رئيس الوزراء اللبناني في الأمم المتحدة: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا إلى الحدود الدولية

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده تسعى إلى استعادة جميع أراضيها التي وصفها بأنها واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا ضرورة فرض سيادة الدولة اللبنانية عليها.

وأضاف سلام، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن لبنان «أضعفته الأزمات المتراكمة وعقود من التدخل الأجنبي»، مشددا على أن استعادة الأراضي اللبنانية تمثل مسؤولية تقع على عاتق الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن بلاده تعمل على عودة الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وتوسيع سلطة الدولة وإعادة تأهيل مؤسساتها، مشيرًا إلى دخول لبنان في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية بهدف إنهاء الحرب.

وطالب سلام بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية، مؤكدًا أن استعادة الأراضي لا تقتصر على إنهاء الاحتلال، وإنما تشمل أيضًا عودة السكان إلى مناطقهم وإعادة الحياة إليها.

وأكد أن لبنان يسعى إلى تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيه، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وإنهاء تداعيات الصراع.