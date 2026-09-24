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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نواف سلام يشدد على عدم استخدام لبنان ساحة للصراعات

نواف سلام
نواف سلام
أ ش أ

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، على أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية أو لتبادل الرسائل، مؤكداً أن لا أحد يفاوض باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية، ومطالباً بمواصلة الضغط من أجل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات، ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سلام مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار.

ورحب سلام بالمساعي التي قامت بها باكستان لخفض التصعيد في المنطقة والدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية، مثمناً الدور الذي اضطلعت به في هذا المجال خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن من الطبيعي أن ينعكس أي خفض للتصعيد في المنطقة إيجاباً على لبنان.

من جهته.. أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن لبنان وخفض التصعيد فيه يشكلان أولوية بالنسبة إلى باكستان، مشيراً إلى أن بلاده حرصت خلال اتصالاتها ومساعيها الإقليمية على أن يكون لبنان مشمولاً بأي مسار لخفض التصعيد.

كما أكد شريف دعم باكستان للبنان وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ولجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، تطبيقاً للدستور.

نواف سلام لبنان ساحة للصراعات الإقليمية

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