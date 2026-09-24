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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يستغرب اتهامات بريطانيا وفرنسا بالاستعمار: كفى كذبا أنتم استعمرتم العالم

خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
خاطر عبادة

صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهجته ضد الدول التي تتهم إسرائيل بالاستعمار، كما هاجم منتقدي إسرائيل في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


نتنياهو يهاجم بريطانيا وفرنسا


وقال: "من الغرابة أن بعض من يتهموننا بالاستعمار هم من بريطانيا وفرنسا، وأقول لهم كفى كذباً، أنتم من استعمرتم العالم".


وفي معرض حديثه عن الجولان السوري المحتل، وجه رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلاً: "أقول للسيد الشرع إن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى".


وأضاف أن إسرائيل تواجه تهديداً وجودياً، معتبراً أن "الأمر لا يتعلق بالأراضي، بل يتعلق بوجود دولة يهودية"، مشيراً إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها خطر الإبادة".


ودافع نتنياهو عن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، قائلاً:"كان تدمير المنشآت النووية الإيرانية أمراً صعباً، لكنه كان بالنسبة لي أحد أسهل القرارات التي اضطررت لاتخاذها كرئيس للوزراء. لو لم أفعل ذلك، لكنا في عداد الموتى".. وأضاف : "سننتصر، فليس لدينا خيار آخر".

انسحاب الوفود الدبلوماسية 


غادرت وفود عدد من الدول قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل بدء كلمة نتنياهو، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:إذا كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل وهي تدافع عن نفسها تدافع أيضا عن كثير من البلدان التي غادرت وفودها القاعة قبل قليل. 

نتنياهو بريطانيا وفرنسا الاستعمار نيويورك الأمم المتحدة

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