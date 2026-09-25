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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 في منتصف التعاملات داخل سوق الصاغة، بعد ارتفاعه في بداية التعاملات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 انخفاضًا بنحو 15 جنيهًا، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة بشأن أسعار الذهب.

وجاء التراجع المحلي بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا، في ظل الضغوط التي تعرض لها المعدن النفيس نتيجة صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب تزايد التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
 

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية
سعر الذهب

وفقد سعر الجنيه الذهب نحو 1200 جنيه مقارنة بسعره مطلع الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم عيار 24 

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 لجرام الذهب عيار 24 نحو 7137 جنيهًا، وفق آخر تحديثات سوق الصاغة خلال منتصف التعاملات.

ويعد عيار 24 الأعلى من حيث نسبة الذهب الخالص بين الأعيرة المتداولة في محلات الصاغة، ولذلك يستخدم سعره أيضًا في متابعة تحركات المعدن النفيس محليًا وعالميًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

بلغ سعر الذهب اليوم لجرام الذهب عيار 21 نحو 6245 جنيهًا، بعدما تراجع خلال منتصف التعاملات بنحو 15 جنيهًا مقارنة بمستواه في بداية تعاملات الجمعة.

ويعتبر عيار 21 من أكثر الأعيرة تداولًا في محلات الصاغة، وتختلف التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية عن السعر المعلن للجرام بسبب إضافة المصنعية.

وتتراوح قيمة المصنعية المذكورة في البيانات بين 100 و300 جنيه للجرام، وفقًا لعدة عوامل، من بينها:

  • نوع القطعة الذهبية.
  • التصميم ومدى دقته.
  • وزن المشغولات.
  • الشركة المصنعة.
  • المنطقة التجارية.
  • تكاليف التغليف والخدمات الإضافية.
  • سياسة التاجر المتعلقة باسترداد جزء من المصنعية عند إعادة البيع.

وبالتالي فإن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية قد يختلف عن سعر جرام الذهب المعلن في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم لجرام الذهب عيار 18 نحو 5352 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة 25 سبتمبر 2026.

ويختلف سعر الجرام النهائي عند شراء المشغولات من محلات الصاغة بحسب قيمة المصنعية والدمغة والرسوم المطبقة على القطعة، إلى جانب طبيعة التصميم والشركة المنتجة.
 

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات الجمعة نحو 49 ألفًا و960 جنيهًا، وفق آخر تحديثات الأسعار المتاحة في منتصف التعاملات.

ويرتبط سعر الجنيه الذهب بشكل أساسي بحركة سعر جرام الذهب عيار 21، مع اختلاف السعر النهائي وفق آلية البيع والشراء والمصنعية وسياسة التاجر.

لماذا تراجعت أسعار الذهب اليوم عالميًا؟

تعرضت أسعار الذهب لضغوط خلال تعاملات الخميس، بالتزامن مع صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما انعكس على حركة المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، في ظل الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وتزايد التوقعات بأن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بهدف الحد من التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% إلى 4270.83 دولار للأوقية، مسجلًا تراجعًا بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع.

وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنحو 0.2% إلى 4305.10 دولار للأوقية.

الدولار وعوائد السندات يضغطان على الذهب

يتجه الدولار إلى تسجيل مكاسب أسبوعية، وهو ما يجعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعها.

وتعززت توقعات إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بعدما قال مسؤولان في الاحتياطي الفيدرالي إن رفع أسعار الفائدة مجددًا قد يكون ضروريًا للحد من التضخم الذي لا يزال مرتفعًا بصورة غير مقبولة.

وجاءت هذه التصريحات بعد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، فيما تقيم الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 69% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر المقبل.

وتؤثر مستويات الفائدة المرتفعة عادةً في جاذبية الذهب، إذ إن المعدن النفيس لا يدر عائدًا دوريًا، بينما تصبح الأصول المدرة للعائد أكثر جذبًا للمستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة.
 

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

لم يقتصر التراجع على الذهب، إذ شهدت عدد من المعادن النفيسة الأخرى انخفاضًا خلال التعاملات الفورية.

وجاءت آخر التحركات وفق البيانات الواردة كالتالي:

  • الفضة: تراجعت 0.5% إلى 63.59 دولار للأوقية.
  • البلاتين: انخفض 0.1% إلى 1746.36 دولار للأوقية.
  • البلاديوم: هبط 1.9% إلى 1249.71 دولار للأوقية.

وتتجه المعادن الثلاثة جميعها لتسجيل خسائر أسبوعية، بالتزامن مع تحركات الدولار وعوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

قرار البنك المركزي المصري وأسعار الفائدة

جاءت تحركات الذهب في مصر بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماعه أمس الخميس 24 سبتمبر بتثبيت أسعار الفائدة.

 

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