رئيس وزراء لبنان: لا أمن أو سلام بدون الثقة بين الدول

قال رئيس الوزراء اللبناني، إن المدنيون هم الضحية الأولى للحروب والصراعات، ولا أمن أو سلام بدون الثقة بين الدول.

واضاف خلال كلمته بالأمم المتحدة، أننا نسعى لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة ويجب ألا يكون هناك سلاح أو قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة.

واسترسل: لبنان دخل حربا لم يخترها، ولن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.

وأكمل: نحذر من أي فراغ قد يتركه انسحاب اليونيفيل، ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا.

وأوضح نجدد تضامننا مع دول الخليج العربي والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ولا استقرار مستدام في لبنان دون المنطقة بأكملها.