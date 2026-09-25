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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع ممثل الأمم المتحدة للحضارات تعزيز الحوار ومكافحة خطاب الكراهية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٥ سبتمبر، ميجيل أنخيل موراتينوس، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الذي يضطلع به تحالف الأمم المتحدة للحضارات ومبادراته الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، مشدداً على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح مع الحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية، ومرحباً في هذا السياق بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الفترة من ٢٠٢٧ إلى ٢٠٣٦ عقداً دولياً للثقافة من أجل التنمية المستدامة، بما يعكس الدور المحوري للثقافة والحوار بين الحضارات في دعم جهود السلام والتنمية.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية تعزيز التعاون بين مكتبة الإسكندرية والتحالف، خاصة مع اقتراب الاحتفال في عام ٢٠٢٧ بمرور ٢٥ عاماً على إعادة افتتاح المكتبة، داعياً الممثل السامي إلى زيارة مصر في أقرب فرصة لإطلاق الفعاليات والأنشطة المقرر تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وتحالف الأمم المتحدة للحضارات.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي ميجيل أنخيل ميجيل أنخيل موراتينوس وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة

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