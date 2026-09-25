سيد عبد الحفيظ ورمضان صبحي وإكرامي يساندون شادي محمد في جنازة طليقته.. صور

حرص سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على مساندة شادي محمد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال مراسم جنازة طليقته، التي أقيمت اليوم وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.

عبد الحفيظ ورمضان صبحي وإكرامي يساندون شادي محمد

كما تواجد رمضان صبحي وشريف إكرامي، ثنائي فريق بيراميدز، لتقديم واجب العزاء ومساندة شادي محمد في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وشهدت مراسم الجنازة حضور عدد من الشخصيات الرياضية وأصدقاء شادي محمد، الذين حرصوا على الوقوف إلى جانبه وتقديم الدعم والمواساة له ولأسرة الراحلة.

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة سارة جمال، الزوجة السابقة لشادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، داخل أحد المستشفيات، للوقوف على ملابسات الوفاة وما أثير بشأن وجود شبهة إهمال طبي، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة ما تعرضت له سارة جمال داخل المستشفى، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، وفحص الإجراءات الطبية التي اتخذت معها قبل وفاتها.

وكانت سارة جمال قد رحلت عن عالمنا صباح اليوم، وسط حالة من الحزن بين أسرتها وذويها، فيما نعاها شادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وكتب شادي محمد في نعيه لزوجته السابقة: «أم أولادي في ذمة الله، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي».

كما دعا شادي محمد لزوجته السابقة بالرحمة والمغفرة، وأن يجمعها الله بأولادها في الجنة، فيما حرص عدد من متابعيه على تقديم واجب العزاء له ولأسرته، والدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.