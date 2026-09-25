الرقابة المالية: 113.8 مليار جنيه إجمالي نشاط التأمين في مصر خلال 6 أشهر

بلغ إجمالي نشاط التأمين - الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة- في مصر خلال النصف الأول من العام 2026 نحو 113.875 مليار جنيه، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

الأقساط التأمينية

سجلت الأقساط التأمينية في مصر خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2026، ارتفاعا بنحو 15.7%، وذلك علي أساس سنوي.

وحصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 65,729.9 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2026 مقابل 56,806.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2025، بنمو 15.7%.

ووصلت قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لنحو 36,741.9 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2026 مقارنة بـ32,293.6 مليار جنيه بنمو 13.7% خلال العام 2025.

وخلال تلك الفترة ارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 18.3%، لتسجل 28,988 مليار جنيه مقارنة بـ 24,512.6 مليار جنيه بالنصف الأول من العام 2025 وفقا هيئة الرقابة المالية.

وتراجعت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 10 % خلال الستة أشهر الأولي من العام 2026، لتسجل 53,593 مليار جنيه مقابل 48,732 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2025.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 50.3 %، لتسجل 12,136.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2026، مقارنة 8,073.9 مليار جنيه خلال بالفترة من يناير حتي يونيو من العام الماضي.

التعويضات

تراجعت التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 6 أشهر من العام الجاري 2026 بنسبة 1.7 %.

ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 28,426.6 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2026 مقابل 28,921.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 1.7%.

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 13,026.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2026 مقارنة 13,930.6مليار جنيه بتراجع 6.5 % خلال نفس الفترة من العام 2025.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 2.7 %، لتسجل 15,399.8 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولي من العام 2026، مقارنة 14.990مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2025.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية انخفاضا آخر في التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 25,014.8 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2026 مقابل 25.740 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2026، بتراجع 2.8 %، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 7.3 %، لتسجل 3,412 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولي من العام 2026 مقارنة بـ 3,181 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

ارتفعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2026 بنسبة 42 % على أساس سنوي.

وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 19.74 مليار جنيه النصف الأول من العام 2026 مقابل 13.90 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025، بزيادة نحو 42 %.