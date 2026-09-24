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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: شركات التأمين تحصل من عملائها 65.7 مليار جنيه خلال 6 أشهر

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

سجلت الأقساط التأمينية في مصر خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2026، ارتفاعا بنحو 15.7%، وذلك علي أساس سنوي.

وحصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 65,729.9 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2026 مقابل 56,806.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2025، بنمو 15.7%.

نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال النصف الأول من العام 2026 حصل عليه “صدى البلد” علي نسخة منه، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 36,741.9 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2026 مقارنة بـ32,293.6 مليار جنيه بنمو 13.7% خلال العام 2025.

 أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وخلال تلك الفترة ارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 18.3%، لتسجل 28,988 مليار جنيه مقارنة بـ 24,512.6 مليار جنيه بالنصف الأول من العام  2025 وفقا هيئة الرقابة المالية.

أقساط التأمين التجاري

وتراجعت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 10 % خلال الستة أشهر الأولي من العام 2026، لتسجل 53,593 مليار جنيه مقابل 48,732 مليار جنيه خلال  نفس الفترة 2025.

 أقساط نشاط التأمين التكافلي

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 50.3 %، لتسجل 12,136.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2026، مقارنة 8,073.9 مليار جنيه خلال بالفترة من يناير حتي يونيو من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

121 مليار جنيه أقساط خلال 2025

حصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 121.2مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 28%.

هيئة الرقابة المالية الأقساط التأمينية أقساط التأمين التجاري أقساط نشاط التأمين التكافلي شركات التأمين

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