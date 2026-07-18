الرقابة المالية: 9.7 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري خلال مارس الماضي

حققت أقساط التأمين التجاري نموا بنسبة 27.6% خلال مارس 2026.

وسجلت أقساط التأمين التجاري نحو 9.7 مليار جنيه خلال شهر مارس 2026، مقابل 7.6 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025 بزيادة قيمتها 27.6%.

وكشفت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها حصل “صدى البلد” علي نسخة منه، أن أقساط التأمين التكافلي بلغت 2.5 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2025 ، بنمو 74.3 %.

فيما سجلت إجمالي أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات في مصر خلال مارس الماضي نموا بنسبة 34.7%.

إجمالي

الأقساط

وحصلت شركات التأمين أقساط بقيمة 12.1 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقابل 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2025 بنمو 34.7%.

وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لنحو 7.5 مليار جنيه خلال شهر مارس 2026، مقارنة 5.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025 بنمو 46.7%.

فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.7 مليار جنيه في مارس 2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه في شهر مارس 2025، بنمو 19.2%، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.