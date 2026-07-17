الرقابة المالية: 10مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية في مارس 2026

ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 85.5 % خلال مارس2026.

كشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقرير صادر عنها حول الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر خلال مارس من العام 2026، حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 10.2 مليار جنيه خلال مارس 2026 مقارنة بـ5.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025 بمعدل زيادة 85.8%.

عملاء التمويل الاستهلاكي

وزاد عدد عملاء التمويل الاستهلاكي في مارس2026، لنحو 1.287.7 مليون عميل مقابل 804 ألف عميل خلال نفس الشهر العام السابق له بنمو 60.1%.

السيارات والمركبات في المقدمة

تصدر شراء السيارات والمركبات، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال مارس 2026، بنسبة 23.8% من إجمالي قيمة التمويلات، ثم الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 23%، تليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 12.8%، في المرتبة الرابعة جاءت الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 8.2%، ثم هواتف محمولة بنسبة 5.8%، واستحوذت التمويلات الأخرى علي نحو 23.1% من إجمالي التمويلات.

حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2025

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 96.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025، مقارنة بـ61.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 57.4%.

ووصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال العام 2025، إلى 12 مليون عميل مقابل 4.1 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق له بنمو 189.3%.