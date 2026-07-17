مصطفى بكري يكشف تفاصيل افتتاح أول مستشفى افتراضي في مصر

علق الإعلامي مصطفى بكري على افتتاح أول مستشفى افتراضي في مصر، قائلا: إن الدولة لديها توجهه لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم افتتاح أول مستشفى افتراضي في محافظة الإسماعيلية، وذلك سيقدم نموذج متطور للرعاية الصحية الذكية، وسيضم 119 وحدة رقمية وتشغيلية متخصصة تشمل 27 وحدة لطب القلب و12 وحدة للأشعة الرقمية والتشخصية و9 عيادات افتراضية و4 وحدات عناية مركزة.

ولفت إلى أن المستشفى ستعمل على ضمان سرعة الاستجابة الطبية وتقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة.