لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

تحولت احتفالات منتخب الأرجنتين بالتأهل إلى نهائي كأس العالم 2026 إلى محور جدل واسع، بعدما رفع عدد من لاعبيه لافتة ذات طابع سياسي عقب الفوز على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي.

لافتة تثير الجدل في احتفالات التأهل

وخلال احتفالات الفريق مع جماهيره داخل ملعب أتلانتا، ظهر اللاعبون وهم يحملون لافتة كُتب عليها: “جزر المالفين أرجنتينية”، في مشهد لفت الأنظار سريعًا وأثار ردود فعل واسعة.

كان من أبرز اللاعبين الذين ظهروا حاملين اللافتة جيوفاني لو سيلسو وليساندرو مارتينيز، فيما لم تتضح حتى الآن كيفية وصول اللافتة إلى أرضية الملعب أو الجهة التي قامت بإحضارها.

عقوبات محتملة وفق لوائح “فيفا”

وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن إمكانية تعرض المنتخب الأرجنتيني لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إذ تحظر لوائح الاتحاد رفع أو عرض الشعارات واللافتات ذات الطابع السياسي داخل الملاعب أو خلال الفعاليات الرسمية للبطولات



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