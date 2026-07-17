خناقة عائلية.. أمه بتلمح ومراته بتتحدي وزيكو: انتى نمرة واحد يا ست الكل

منذ ساعات دارت “خناقه ” عائليه في اسرة مصطفى زيكو نجم بيراميدز والمنتخب حيث كانت بدايه التصريحات هي تصريحات والدته وبكائها في لقاء تليفزيوني، بسبب عدم لقائها بنجلها عقب عودته من المشاركة مع المنتخب في كأس العالم.

كشفت والدة مصطفى "زيكو"، لاعب المنتخب الوطني، عن تفاصيل إنسانية مؤثرة من حياة الأسرة بعد وفاة زوجها، مؤكدة أن نجلها الأكبر عبدالرحمن لعب دور الأب بالنسبة لشقيقه مصطفى، وكان يحيطه بالرعاية والاهتمام في كل تفاصيل حياته.

تفاصيل التعامل بين أخواته

وقالت، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار، إن عبدالرحمن كان يعتبر مصطفى "حبه وحياته"، وكان يعامله كأنه ابنه، موضحة أنه كلما اشترى ملابس لنفسه اصطحب شقيقه ليشتري له أيضًا، وحتى عند الذهاب إلى الحلاق كان يحرص على اصطحابه معه.

وأضافت أنها واصلت العمل في بيع الملابس بعد وفاة زوجها، رغم صعوبة الظروف، مشيرة إلى أن جميع أصحاب "الفروشات" المجاورة كانوا من الرجال، بينما كانت السيدات يخرجن فقط لمساعدة أزواجهن، قائلة: “أنا جوزي توفى.. واضطريت أنزل أشتغل لوحدي علشان أولادي".

وتابعت والدة مصطفى زيكو: وقفت في سوق الملابس 12 ساعة يوميًا وربيت أولادي بعد وفاة زوجي حتى حققوا أحلامهموالدة مصطفى زيكو: وقفت في سوق الملابس 12 ساعة يوميًا وربيت أولادي بعد وفاة زوجي حتى حققوا أحلامهم

وحرص مصطفى زيكو، لاعب بيراميدز، على توجيه رسالة مؤثرة إلى والدته، بعد ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية، حيث قالت مازحة إنها أصبحت “رقم اتنين” في حياة نجلها.

ونشر زيكو عبر حسابه على موقع “فيسبوك” مجموعة من الصور التي جمعته بوالدته خلال احتفالات فريق بيراميدز بالتتويج، وحرص على التأكيد على مكانتها لديه.

وكتب زيكو معلقًا: “طول عمرك رقم واحد.. يا ست الكل وهتفضلي رقم واحد”.

وفي أول تعليق من العائلة، كتب خال اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "أقسم بالله ده أكتر واحد بار بأمه وبعيلته كلها.. هو حرام تسيبوا الناس تفرح شوية"، مطالبا بإنهاء الانتقادات الموجهة لزيكو، خاصة بعد الإنجاز الذي حققه مع منتخب مصر في كأس العالم

ثم دخلت وفاء مصطفى، زوجة مصطفى زيكو لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، على خط الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات والدة اللاعب

ونشرت وفاء مصطفى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "تيك توك"، ظهرت فيه برفقة زوجها، مستخدمة في الخلفية المقطع الصوتي الشهير: "لا دا بتاعي أنا لوحدي ولا حد يجي جنبه ولا حد يلمسه ولا يكلمه كلمة.. دا حبيبي أنا ومحدش ليه فيه"، وأرفقت الفيديو بتعليق مقتضب قالت فيه: "يارب تكون وصلت".