لما أبوهم مات عملت اللي مفيش راجل يعمله.. تصريحات والدة زيكو تتصدر مؤشرات البحث

تصدرت تصريحات والدة مصطفى "زيكو"، لاعب المنتخب المصري، وفريق نادي بيراميدز، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد حديثها عن المعاناة التي مرت بها بعد وفاة زوجها، وتحملها المسؤولية في تربية أولادها، وأن نجلها الكبير كان له دور في المساندة معها.

وكشفت والدة زيكو، أن نجلها مصطفى تربى على مساعدة المواطنين، بسبب الظروف التي مر بها، وأنه طوال الوقت يقف بجوار المواطنين الذين يحتاجون منه شئ، وأنه بعد وفاة والده قامت بالمطلوب منها في تربية أولادها قائلة :"لما أبوهم مات عملت اللي مفيش راجل يعمله، وكنت بشيل البضاعة على رأسي علشان أوفر أجرة عامل".

والدة زيكو

وكشفت والدة مصطفى "زيكو"، لاعب المنتخب الوطني، عن تفاصيل إنسانية مؤثرة من حياة الأسرة بعد وفاة زوجها، مؤكدة أن نجلها الأكبر عبدالرحمن لعب دور الأب بالنسبة لشقيقه مصطفى، وكان يحيطه بالرعاية والاهتمام في كل تفاصيل حياته.

تفاصيل التعامل بين أخواته

والدة زيكو



وقالت، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار، إن عبدالرحمن كان يعتبر مصطفى "حبه وحياته"، وكان يعامله كأنه ابنه، موضحة أنه كلما اشترى ملابس لنفسه اصطحب شقيقه ليشتري له أيضًا، وحتى عند الذهاب إلى الحلاق كان يحرص على اصطحابه معه.

والدة زيكو

وأضافت أنها واصلت العمل في بيع الملابس بعد وفاة زوجها، رغم صعوبة الظروف، مشيرة إلى أن جميع أصحاب "الفروشات" المجاورة كانوا من الرجال، بينما كانت السيدات يخرجن فقط لمساعدة أزواجهن، قائلة: “أنا جوزي توفى.. واضطريت أنزل أشتغل لوحدي علشان أولادي".

انتقاله للعب في نادي حرس الحدود



وأوضحت أن مصطفى زيكو، بعد انتقاله للعب في نادي حرس الحدود، طلب منها التوقف عن العمل، وقال لها إنه سيغلق المحل، وبالفعل أغلقه وتولى مسؤولية الإنفاق على الأسرة بالكامل، في لفتة تعكس تقديره لتضحيات والدته وحرصه على رد الجميل لها بعد سنوات طويلة من الكفاح.