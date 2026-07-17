زيادة الرواتب تدخل حيز التنفيذ| من المستفيد وما قيمة الزيادة لكل درجة؟.. صدى البلد يجيب

مع قدوم يوم الإثنين المقبل؛ تدخل تطبيقات الحد الأدنى للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا؛ حيز التنفيذ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الأوضاع المعيشية لأكثر من 5.4 مليون موظف وذويهم على مستوى الجهازين الإداري والخدمي داخل الحكومة.

مرتبات أول السنة المالية بالزيادة الجديدة

الإثنين المقبل؛ سيبدأ الموظفون بالدولة والهيئات العامة والخدمية؛ صرف مرتباتهم المستحقة عن أول السنة المالية 2026/2027 الجديدة بالزيادات المقررة والتي تتضمن الحوافز والبدالات والعلاوات الدورية والاستثنائية.

الوحدات الحسابية تستعد

وبدأت الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية علي مستوي الوزارات والجهات الحكومية التابعة والمستقلة والمقدر عددها 58 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة؛ أول يوليو المقبل في إقرار زيادات الحد الأدنى للأجور.

تكلفة الحد الأدني للأجور

وتقدر تكلفة زيادة الحد الأدنى للاجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريًا؛ بقيمة إجماليةعلى الموازنة العامة تبلغ 100 مليار جنيه؛ مستحقة لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

زيادة البدلات ونسبتها من الموازنة

ووفقًا لما كشفته ملامح بيانات الموازنة الجديدة التي تتضمن تمويل زيادة الأجور والمرتبات بنمو يبلغ 21% عن العام المالي الجاري، فإن الموازنة تتحمل تكلفة زيادة البدلات الدورية والعلاوات والحوافز الاستثنائية بقيمة تبلغ 77.5 مليار جنيه .

وتتضمن تلك التكلفة إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% للمخاطبين بقوانين ولوائح خاصة؛ رفع الحافز الإضافي للموظفين ليصل إلى 750 جنيهًا .

كم الزيادات المقررة؟

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل زيادة المرتبات اعتبارًا من أول يوليو المقبل بحسب الدرجات الوظيفية.

يصل متوسط زيادة الرواتب بعد إقرار الحد الأدني للأجور وتفعيل العلاوات الدورية والاستثنائية؛ بنحو يتراوح بين 1100 حتي 1200 جنيهًا على الأقل وقد تتجاوز تلك الأرقام بالنسبة للدرجات الوظيفية الأعلى.

طريقة احتساب المرتبات بعد الزيادة

مرتب الدرجة الوظيفية الحالي + نسبة العلاوة بحسب القانون + 750 جنيهًا علاوة استثنائية = المرتب بعد الزيادة.

الدرجة الوظيفية السادسة : 8800 جنيهًا .

الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.

الدرجة الوظيفية الرابعة: 9934 جنيهًا

الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية:10.5 ألف جنيه.

الدرجة الوظيفية الأولي : 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا:

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 ألف جنيه.

الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه.

الدرجة الممتازة : 15.534 ألف جنيه.