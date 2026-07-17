قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
اختيار الأكفاء ..تحرك برلماني عاجل لتغيير شروط مسابقات تعيين المعلمين
موجة لاهبة تضرب مصر.. خريطة المحافظات الأعلى حرارة وموعد الذروة
الأرصاد تحذر: أجواء اليوم شديدة الحرارة وأمواج البحر تتجاوز 2 متر
النفط الكويتي ينخفض بمقدار 3.64 دولار ليسجل 81.33 دولار للبرميل
دون تحديد موعد.. تأجيل اجتماع عسكري افتراضي بين لبنان وإسرائيل
محمد صلاح يُهدي البطل الأولمبي أحمد الجندي حذاءه الذي ارتداه في إحدى مباريات كأس العالم
صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة
سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21
بعد 24 ساعة من البحث ..العثور على جثمان شاب غرق بشاطئ العلمين
لليوم الرابع.. غلق الشواطئ المفتوحة في مرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موعد صرف زيادة المرتبات 2026.. الحكومة تعلن الرواتب الجديدة بعد إقرار الموازنة

المرتبات
المرتبات
رحمة سمير

تصدر موعد صرف زيادة المرتبات 2026 محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الحكومة تطبيق زيادات جديدة على أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن موازنة العام المالي 2026-2027، في خطوة تستهدف تحسين مستويات الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية.

موعد صرف زيادة المرتبات 2026

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2026 ستُصرف متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، وذلك عقب إقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 واعتمادها من مجلس النواب.

زيادة المرتبات 2026

وأوضح أن الحكومة خصصت نحو 822.8 مليار جنيه لبند أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة تستهدف رفع مستويات الدخل وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.

زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

وأشار كجوك إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ارتفعت إلى 836.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، بنسبة نمو سنوية بلغت 13%، مع توجيه الجزء الأكبر من هذه المخصصات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

المرتبات والمعاشات

وتشمل الموازنة تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بالإضافة إلى 55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، والضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل، فضلًا عن برامج دعم المرأة المعيلة والرائدات الريفيات.

دعم الطاقة والإسكان ضمن الموازنة الجديدة

وفي إطار دعم القطاعات الحيوية، خصصت الحكومة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وتسوية التشابكات المالية، بما يسهم في استدامة الخدمات الأساسية وتعزيز كفاءة القطاع.

كما رصدت 13 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستحقة.

زيادة المرتبات

وتأتي الزيادات الجديدة في الأجور ضمن حزمة مالية واجتماعية أوسع تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، بالتزامن مع تعزيز مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ بنود الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027.

موعد صرف زيادة المرتبات المرتبات الرواتب الجديدة إقرار الموازنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

الزمالك

أمير هشام: حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور الزمالك من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

صورة أرشيفية

تماسيح بدل الأسلاك.. خطة بن غفير لتأمين السجون الإسرائيلية تثير عاصفة من الجدل

سعر الدولار

أعلي سعر دولار في البنوك الآن

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد