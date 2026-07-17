موعد صرف زيادة المرتبات 2026.. الحكومة تعلن الرواتب الجديدة بعد إقرار الموازنة

تصدر موعد صرف زيادة المرتبات 2026 محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الحكومة تطبيق زيادات جديدة على أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن موازنة العام المالي 2026-2027، في خطوة تستهدف تحسين مستويات الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية.

موعد صرف زيادة المرتبات 2026

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2026 ستُصرف متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، وذلك عقب إقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 واعتمادها من مجلس النواب.

وأوضح أن الحكومة خصصت نحو 822.8 مليار جنيه لبند أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة تستهدف رفع مستويات الدخل وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.

زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

وأشار كجوك إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ارتفعت إلى 836.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، بنسبة نمو سنوية بلغت 13%، مع توجيه الجزء الأكبر من هذه المخصصات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتشمل الموازنة تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بالإضافة إلى 55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، والضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل، فضلًا عن برامج دعم المرأة المعيلة والرائدات الريفيات.

دعم الطاقة والإسكان ضمن الموازنة الجديدة

وفي إطار دعم القطاعات الحيوية، خصصت الحكومة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وتسوية التشابكات المالية، بما يسهم في استدامة الخدمات الأساسية وتعزيز كفاءة القطاع.

كما رصدت 13 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستحقة.

وتأتي الزيادات الجديدة في الأجور ضمن حزمة مالية واجتماعية أوسع تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، بالتزامن مع تعزيز مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ بنود الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027.