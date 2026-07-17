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الذهب اليوم بـ 4992 جنيهات.. مفاجأة للمقبلين على الزواج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب اليوم بـ 4992 جنيهات.. مفاجأة للمقبلين على الزواج

الذهب
الذهب
البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين بشكل يومي مؤشرات أسعار الذهب، وتحديدا المقبلين على الزواج، والمستثمرين، والجميع ينتظر تسجيل أقل سعر من أجل الشراء.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الجمعة 17 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4992 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5825 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6657 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46600 جنيها.

وأكد ناجي فرج خبير صناعة الذهب، أنه هناك تراجع كبير في أسعار الذهب وأوقية الذهب انخفضت بأكثر من 80 دولار ووصلت لـ 3379 دولار .

الذهب
الذهب 

وقال  ناجي فرج  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"   السبب الأساسي لانخفاض أسعار الذهب هو الأحداث العالمية والحرب المستمرة بين واشنطن وطهران ".

الذهب
الذهب 

وأكمل ناجي فرج :" الحرب بين طهران وواشنطن تؤدي على خلل كبير في أسعار النفط وبالتالي تتجه الدول إلى بيع الذهب لتوفير احتياجاتها وتأمين احتياجاتها من الطاقة ".

الذهب
الذهب 

وتابع ناجي فرج :"  الأسعار الحالية للذهب مرحلية والبنوك المركزية حول العالم تتجه لإيجاد سيولة لتوفير مصادر الطاقة وتتجه لبيع الذهب ".

وأكمل ناجي فرج :" نشهد تذبذب كبير في أسعار الذهب وبمجرد استقرار الأوضاع في المنطقة سوف ترتفع أسعار الذهب مجددا ".
 

كما كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع أسعار الذهب عالميًا مع بداية التعاملات، متأثرة بحالة القلق الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج، لا سيما التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

سعر الأوقية شهد انخفاضًا

 

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن تأثير هذه الأحداث ظهر بشكل تدريجي، حيث انعكست تداعياتها أولًا على أسواق النفط، ثم امتدت إلى الذهب، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية شهد انخفاضًا بعد أن سجل مستويات تجاوزت 2100 دولار خلال الفترة الماضية، ليقترب من مستوى 2000 دولار.

وتابع أن سوق الذهب المحلية لم تشهد تغيرات حادة رغم التحركات العالمية، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار بالبنك المركزي ساهم في الحد من تأثير التراجع العالمي والحفاظ على حالة من الاستقرار النسبي داخل السوق المصرية.

حركة الأسعار

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل كبير بتطورات المشهد العالمي، مؤكدًا أن الأسواق قد تشهد حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط وفقًا لمستجدات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية.


 

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