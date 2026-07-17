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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سقوط سيارة داخل حفرة بالأسمرات

حفره بحي الاسمرات
حفره بحي الاسمرات
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورا توثق سقوط سيارة ملاكي داخل حفرة عميقة بمنطقة الأسمرات في حي المقطم، في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل والاهتمام.

وأظهرت الصور السيارة مستقرة في قاع حفرة يقدر عمقها بنحو 6 أمتار، فيما أكد متداولوها أن السائق نجا من الحادث دون تعرضه لأي إصابات، وهو ما وصفه كثيرون بـالنجاة بأعجوبة.

ولاقت الواقعة تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المستخدمين عن صدمتهم من الحادث، مطالبين بضرورة تأمين مواقع الحفر ووضع وسائل تحذيرية واضحة لتجنب وقوع حوادث مشابهة.

وتحولت الصور إلى حديث المتابعين، بعدما أظهرت حجم الحفرة والسيارة بداخلها، في مشهد أثار تساؤلات حول ملابسات وقوع الحادث والإجراءات المتبعة لتأمين المنطقة.

حي الاسمرات حفر عميق بالاسمرات حي المقطم المقطم و الاسمرات

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