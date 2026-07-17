نهضة بركان يوافق على رحيل معين الشعباني لتدريب منتخب عربي

يعلن نادي نهضة بركان لجماهيره الوفية وللرأي العام الرياضي أن مدرب الفريق، معين الشعباني، تلقى طلبًا رسميًا من الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل تولي مهمة الإشراف على العارضة التقنية للمنتخب الوطني التونسي.

ويرتبط معين الشعباني بعقد مع نادي نهضة بركان يمتد إلى غاية 30 يونيو 2027، كما سبق أن تم التواصل معه في مناسبتين سابقتين من أجل تولي قيادة المنتخب الوطني التونسي، قبل أن تتجدد الاتصالات للمرة الثالثة.

وأمام ما تمثله مهمة قيادة المنتخب الوطني من قيمة خاصة، وما يحمله نداء الوطن وخدمة منتخب البلاد من دلالات وطنية، أبدى نادي نهضة بركان تفهمه لهذا الطلب، تقديرًا لهذه المهمة، وفي إطار علاقات الأخوة والاحترام والتعاون الرياضي التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذا الروابط المتميزة بين مؤسسات كرة القدم في البلدين.

وخلال سنتين ونصف قضاهما على رأس العارضة التقنية للفريق، أبان معين الشعباني عن احترافية كبيرة والتزام دائم واحترام عميق للنادي ومسيريه ولاعبيه وجماهيره، وأسهم بعمله ومجهوداته في تحقيق محطات بارزة وكتابة صفحة مميزة من تاريخ نهضة بركان. وبهذه المناسبة، يتقدم النادي إليه بجزيل الشكر والتقدير على كل ما قدمه خلال هذه الفترة، متمنيًا له كامل التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

كما تطمئن إدارة نادي نهضة بركان جماهيرها الوفية بأن النادي يواصل عمله بكل جدية ومسؤولية من أجل التحضير والتدبير للمرحلة المقبلة لضمان استمرارية المسار الرياضي للفريق.

وفي الختام، يهيب نادي نهضة بركان بجماهيره الوفية اعتماد الصفحات الرسمية للنادي كمصدر موثوق وسنوافيكم بجميع المستجدات التي تخص النادي.



