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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: قافلة طبية مجانية تقدم خدمات علاجية لأهالي قرية علي زيدان بمركز ناصر

صحة بني سويف
صحة بني سويف

واصلت مديرية الصحة ببني سويف، تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، حيث نفذت قافلة طبية بقرية علي زيدان التابعة لمركز ناصر على مدار يومي 15 و16 يوليو 2026، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بهدف توفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين بالمجان.

ضمت 6 عيادات في 6 تخصصات هي: الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 741 مواطنًا، وصرف العلاج لهم بالمجان.

وشهدت القافلة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والتشخيصية، حيث تم إجراء 24 تحليل دم، و77 تحليل طفيليات، و10 حالات أشعة عادية، و41 حالة موجات فوق صوتية، إلى جانب تحويل 3 مرضى لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما تضمنت القافلة تنظيم ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات الوقاية من الأمراض، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، وترشيد استخدام الأدوية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 240 مواطنًا.

وأسفرت القافلة عن تقديم 2341 خدمة طبية متنوعة، في إطار جهود المديرية لتوسيع مظلة الرعاية الصحية المجانية، وتوفير خدمات علاجية وتشخيصية متميزة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في الوصول إليها.

تأتي فعاليات القافلة في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محـافظ بـني سـويف وتحت إشراف الدكتــور هاني جميعة وكيــل الوزارة، وتنفيذ فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية د. ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل ود. محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري و عيد فرج مسئول معلومات القوافل و أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.
 

بني سويف صحة بني سويف ناصر

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