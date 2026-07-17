انضمام جامعة طنطا إلى تحالف أوروبي لإطلاق ماجستير دولي في تكنولوجيا المعلومات

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، انضمام الجامعة إلى تحالف أكاديمي يضم جامعة كانتبريا وعدداً من الجامعات الأوروبية، بهدف إعداد مقترح لإطلاق برنامج ماجستير دولي مشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات، ممول من برنامج Erasmus Mundus Joint Master’s التابع للاتحاد الأوروبي.

توجيهات جامعة طنطا

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها وفد جامعة طنطا إلى جامعة كانتبريا بإسبانيا، برئاسة الدكتور محمد حسين، وعضوية الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صالح شلبي، نائب المدير التنفيذي لمركز العلاقات الدولية وشئون الوافدين بالجامعة.

تحرك تنفيذي

وتأتي الزيارة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تدويل مؤسسات التعليم العالي وتعزيز الشراكات الدولية، وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تعظيم استفادة الجامعات المصرية من برامج الاتحاد الأوروبي، وزيادة مشاركتها في المبادرات والمشروعات الأكاديمية والبحثية الدولية.

تبادل الخبرات مع أعضاء هيئة التدريس

وعقد وفد جامعة طنطا اجتماعاً موسعاً مع الدكتور Luis Muñoz، نائب رئيس جامعة كانتبريا للعلاقات الدولية، تناول آفاق تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وأسفر عن الاتفاق على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، في مقدمتها مشاركة جامعة طنطا ضمن التحالف الأوروبي الذي يعمل على إعداد مقترح برنامج الماجستير المشترك في تكنولوجيا المعلومات.

وفي خطوة تنفيذية مباشرة، شارك وفد جامعة طنطا في اليوم التالي للزيارة في الاجتماع التحضيري الأول الذي عُقد عبر الإنترنت بين الشركاء الأوروبيين، لبدء إعداد المقترح الأكاديمي وتحديد الأدوار والمسارات العلمية والتنفيذية للبرنامج تمهيداً للتقدم به إلى برنامج Erasmus Mundus Joint Master’s.

توسيع سبل التعاون

كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجال الإشراف العلمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، ودراسة إنشاء برامج ماجستير مشتركة في عدد من التخصصات ذات الاهتمام المتبادل، بما يدعم تطوير منظومة الدراسات العليا ويعزز الحراك الأكاديمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور محمد حسين أن انضمام جامعة طنطا إلى التحالف الأوروبي يمثل خطوة نوعية في تنفيذ استراتيجية الجامعة للتدويل، وبناء شراكات مؤسسية مستدامة مع الجامعات العالمية المرموقة، موضحاً أن برامج الماجستير الدولية المشتركة تسهم في تبادل الخبرات الأكاديمية، وتطوير المناهج، وإتاحة فرص تعليمية وبحثية متميزة أمام الطلاب والباحثين.

دعم البرامج الأوربية

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تستهدف زيادة مشاركتها في البرامج الأوروبية التنافسية، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها برامج الاتحاد الأوروبي في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والحراك الأكاديمي، بما يعزز مكانة الجامعة إقليمياً ودولياً، ويدعم توجه الدولة المصرية نحو بناء جامعات ذات تنافسية عالمية تحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وثمّن الدكتور محمد حسين الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم محاور التدويل بالجامعات المصرية، وتطوير منظومات البحث العلمي، وتعظيم فرص ابتعاث أعضاء هيئة التدريس والباحثين إلى الجامعات الدولية المرموقة، والارتقاء بجودة المخرجات الأكاديمية والبحثية.

دعم تكنولوجيا المعلومات

من جانبه، أكد الدكتور حاتم أمين أن المشاركة في إعداد برنامج ماجستير دولي مشترك في تكنولوجيا المعلومات تعكس قدرة جامعة طنطا على الاندماج في التحالفات الأكاديمية الأوروبية، والمساهمة في تصميم برامج دراسات عليا حديثة تستجيب للتطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن البرنامج المقترح سيتيح فرصاً مهمة لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والإشراف العلمي المشترك، والاستفادة من الخبرات والمعامل والبنية البحثية لدى الجامعات الشريكة، بما يسهم في تطوير قدرات الباحثين وإعداد خريجين يمتلكون مهارات علمية وتكنولوجية تتوافق مع متطلبات سوق العمل الدولي.