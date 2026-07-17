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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدنمارك : إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار قرب آلبورغ

الدنمارك
الدنمارك
فرناس حفظي

أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة ضابط شرطة ومدنيين اثنين في حادث إطلاق نار بالقرب من مدينة آلبورغ في الدنمارك، مشيرة إلى أن أحد المصابين كان مطلق النار الذي أصيب بنيران الشرطة.

وفي وقت سابق، أعلن قادة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، إنشاء تحالف ذي طابع دفاعي بحت لمواجهة الصواريخ الباليستية.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع الأول لـ”تحالف مكافحة الصواريخ الباليستية” على مستوى رؤساء الدول والحكومات، الذي عُقد، اليوم، في باريس، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه.

وذكر البيان: “نحن، قادة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، إدراكًا منا للتهديد المتنامي الذي تمثله الصواريخ الباليستية، وللأهمية المتزايدة لقدرات الدفاع بالنسبة لأمن القارة الأوروبية، نعلن اليوم إطلاق عملية إنشاء تحالف ذي طابع دفاعي بحت لمواجهة الصواريخ الباليستية، ونعرب عن دعمنا لمشروعه الرائد الرامي إلى العمل دون كلل من أجل تطوير قدرة مضادة للصواريخ الباليستية”.

ورأى القادة أن حماية أوروبا تستلزم حلاً شاملاً، يتخذ شكل منظومة متكاملة للدفاع الصاروخي، بهدف ردع التهديدات الصاروخية المستقبلية والتصدي لها، تُطوَّر من خلال جهد جماعي، وانفتاح تكنولوجي، وتعاون صناعي قائم على الثقة.

وأضاف البيان أن هذه المنظومة ستكمّل الأنظمة القائمة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الحلول الأوروبية السيادية التي اقتنتها الدول المشاركة بالفعل أو التي ستقتنيها مستقبلاً، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء قدرة مشتركة لمواجهة الصواريخ الباليستية لصالح أوروبا، ودعم الأنشطة المساهمة ذات الصلة، من خلال حشد القاعدة الصناعية الدفاعية، والأبحاث، والخبرة العملياتية للدول الأعضاء.

ضابط شرطة حادث إطلاق نار مدينة آلبورغ الدنمارك نيران الشرطة

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