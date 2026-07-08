رئيسة وزراء الدنمارك : نحن دول ذات سيادة وجزيرة "جرينلاند" ليست للبيع

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن اليوم الأربعاء أن جزيرة "جرينلاند" ليست للبيع، وذلك عقب تجدد مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على الجزيرة.

ورفضت فريدريكسن - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - مطالب الرئيس ترامب بشأن السيطرة على الجزيرة، وذلك في تصريحات أدلت بها قبيل بدء اجتماع قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا.

كما أعربت عن أملها في أن يحترم الجميع حق شعب "جرينلاند" في تقرير المصير، قائلة "نحن دول ذات سيادة .. ونحتاج إلى أن يحترم الجميع سلامة أراضينا وسيادتنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد يوم أمس (الثلاثاء) ضرورة أن تؤول السيطرة على جزيرة "جرينلاند" للولايات المتحدة لا إلى الدنمارك، مضيفا أن قضية السيطرة على "جرينلاند" أضرت بعلاقات الولايات المتحدة مع حلف الناتو.

وقال الرئيس الأمريكي "هذا ما أضر بعلاقتي مع حلف الأطلسي .. جرينلاند لا تفيد الدنمارك، والدنمارك لا تنفق أموالا لمساعدة جرينلاند فعليا.. هذه منطقة مهمة للولايات المتحدة، وهي محاطة بسفن صينية وروسية".