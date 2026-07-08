خالد جاد الله: منتخب مصر يستحق التكريم.. وحسام حسن نجح تكتيكيًا

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن حسام حسن نجح بامتياز في إدارة مباريات منتخب مصر خلال كأس العالم، مشيدًا بالتنوع التكتيكي للفراعنة، ودور الجهاز الفني بالكامل في تحقيق الإنجاز.

وقال جاد الله، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "CBC": "حسام حسن كان موفقًا بنسبة 200% في اختيار طرق اللعب خلال كأس العالم، وكان يحدد أسلوب اللعب وفقًا لطبيعة كل منافس".

وأضاف: "حسام حسن يعمل بشكل مميز على الكرات الثابتة، وهو ما ظهر بوضوح في الجملة الفنية التي جاء منها الهدف الأول لمنتخب مصر، والذي سجله ياسر إبراهيم".

وتابع: "عمر مرموش يمر بحالة غير طبيعية لا تتناسب مع إمكانياته، ولم يظهر بالمستوى المتوقع منه خلال كأس العالم".

واستكمل: "من أهم الأمور التي تُحسب لحسام حسن أنه جعل منتخب مصر يمتلك أكثر من لاعب قادر على تسجيل الأهداف، ولم يعد الفريق يعتمد على لاعب واحد فقط".

وأشار إلى أن: "متأكد أن الحكم سيتعرض لهجوم كبير من مختلف أنحاء العالم بسبب الأخطاء التي ارتكبها في مباراة مصر والأرجنتين".

واختتم جاد الله تصريحاته قائلًا: "إبراهيم حسن كان له دور كبير في الإنجاز الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم، كما ساعد، إلى جانب محمد صلاح، حسام حسن على التفرغ للجوانب الفنية، ولا أحد داخل المنتخب قصر في أداء دوره، وعند عودة البعثة إلى مصر يجب تكريم الجميع على ما قدموه في البطولة".