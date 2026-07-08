كندة علوش للاعبي منتخب مصر: منحتوا الجيل الجديد الفخر ومساحة للحلم

وجهت الفنانة كندة علوش رسالة دعم للاعبي المنتخب، بعد وداع المنتخب المصري، منافسات كأس العالم 2026 إثر الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في دور الـ16.

و كتب كندة علوش عبر إنستجرام: شكراً على الحلم شكراً على السعادة الغامرة ،والمشاعر العظيمة والفخر،شكراً انكم وحدتوا القلوب والصلوات والأحلام العربية.

و أضافت: فريق عظيم بأداء استثنائي وأخلاق عظيمة شكراً انكم منحتوا الجيل الجديد سبب للفخر ومساحة للحلم ،المنتخب المصري العظيم فخر العرب.

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.