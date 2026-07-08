صلاح عبدالله يساند منتخب مصر: اتظلمنا.. لكن الإنجاز غير مسبوق

وجّه الفنان صلاح عبدالله رسالة مؤثرة لدعم لاعبي منتخب مصر، بقيادة محمد صلاح، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، عقب وداع بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ16، مؤكدًا أن ما حققه الفراعنة في البطولة يستحق الإشادة رغم مرارة الخروج.

وقال صلاح عبدالله، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «اتظلمنا فاتصدمنا فاتحرمنا من فرحة كبرى مستحقة، بس بعد الصدمة هنفوق ونروق، ونشكر منتخبنا العظيم على هذا الإنجاز غير المسبوق»

وأضاف: «زي ما قلت قبل كده، هذا المنتخب المصري العظيم يستحق أعظم تكريم على المستويين الرسمي والشعبي، افرحي يا مصر، افرحي بولادك وأبطالك.. تحيا مصر».

ووجه رسالة إلى قائد المنتخب محمد صلاح، قائلًا: «رسالتي إلى حبيبي وابني محمد صلاح، كابتن مصر، اجهز للي جاي، لسه قدامك كتير، وإن شاء الله هتلعب تاني في البطولات المقبلة، ومنها كأس العالم 2030».

كما وجه صلاح عبدالله رسالة خاصة إلى المدير الفني حسام حسن، قائلاً: «يا عميد، شرفتنا ورفعت راسنا بهذا الإنجاز الرائع، وكمان شرفتنا لما رفعت علم فلسطين، ويلا يا بطل أنت وإبراهيم اجهزوا للي جاي، فأنتم خير من يقود منتخبنا في البطولات القادمة».