حسام حسن أفضل مدرب فى الأدوار الإقصائية بـ كأس العالم

اختارت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني أفضل مدرب في دور الـ32 والـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وسلطت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية الضوء على مستوى حسام حسن التدريبي خلال مشوار منتخب مصر في المونديال.

وأكدت الصحيفة أن العميد نجح في قيادة الفراعنة الكبار فى تحقيق إنجازات تاريخية، بعدما قاد مصر إلى أول انتصار في كأس العالم منذ تجاوز دور المجموعات.

وأشادت الصحيفة بقيادة العميد للفراعنة الكبار إلى تحقيق أول فوز في مباراة إقصائية عبر ركلات الترجيح، وذلك أمام منتخب أستراليا في دور الـ32.

كما أشارت الصحيفة إلى أن منتخب مصر قدم واحدة من أقوى مبارياته أمام الأرجنتين، بطل العالم، في دور الـ16، قبل أن يخسر بنتيجة (3-2) في الدقائق الأخيرة.

واختتمت الصحيفة تقريرها : حسام حسن شعر بالظلم إزاء بعض القرارات التحكيمية التي صدرت ضد الفراعنة الكبار والتى تسببت فى الخسارة بنتيجة 3-2 أمام الأرجنتين.