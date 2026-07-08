فضيحة تحكيمية أم أخطاء مؤثرة؟.. نجوم الكرة والإعلام العالمي ينحازون لمصر بعد موقعة الأرجنتين

لم تنتهِ أصداء مواجهة مصر والأرجنتين مع صافرة النهاية، بل بدأت بعدها موجة واسعة من ردود الفعل داخل الأوساط الرياضية والإعلامية حول العالم، بعدما أثارت القرارات التحكيمية في اللقاء جدلًا كبيرًا، دفع عددًا من نجوم كرة القدم السابقين والإعلاميين والخبراء إلى الدفاع عن المنتخب المصري وانتقاد أداء طاقم التحكيم.

ورغم خروج الفراعنة من دور الـ16 بعد خسارة مثيرة بنتيجة 3-2، فإن الأداء الذي قدمه المنتخب المصري حظي بإشادة واسعة، بينما تحولت القرارات التحكيمية إلى محور النقاش الرئيسي في وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي.

رونالدو الظاهرة: التحكيم غيّر مسار المباراة

اعتبر النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو أن المنتخب المصري كان يستحق معاملة أكثر عدالة، مؤكدًا أن بعض القرارات التحكيمية كان لها تأثير مباشر في مجريات اللقاء، وأن مثل هذه المباريات يجب أن تُحسم داخل الملعب، وليس بقرارات مثيرة للجدل.

روي كين: كرة القدم أصبحت أكثر هشاشة

انتقد أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإيرلندي السابق روي كين قرار إلغاء هدف منتخب مصر، معتبرًا أن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) تجاوزت دورها الأساسي، وأن التدخل المبالغ فيه في اللقطات التقديرية أفقد اللعبة جزءًا من طبيعتها.

باتريس إيفرا: مصر تعرضت للظلم

من جانبه، أكد النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا أن المنتخب المصري تعرض لظلم واضح، مشيرًا إلى أن إلغاء الهدف حرم الفراعنة من لحظة كانت قادرة على تغيير مسار المباراة بالكامل.

آلان شيرر: لا يوجد اتساق في القرارات

وانتقد أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرر غياب الاتساق في تطبيق القوانين التحكيمية، مؤكدًا أن اللقطتين المتشابهتين في المباراة كان ينبغي التعامل معهما بالمعيار نفسه.

جيمي كاراجر: هذا الهدف كان سيُحتسب في أي دوري آخر

ورأى المدافع الإنجليزي السابق جيمي كاراجر أن الهدف المصري الملغى كان سيُحتسب في أغلب الدوريات الكبرى، مؤكدًا أن اختلاف معايير تطبيق تقنية الفيديو أصبح يثير علامات استفهام كبيرة.

مارك كلاتنبرج: هدف صحيح ولا توجد مخالفة

وشن الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرج هجومًا حادًا على طاقم التحكيم، مؤكدًا أن الهدف المصري كان صحيحًا، وأن غرفة تقنية الفيديو لم يكن لديها ما يستدعي استدعاء الحكم لمراجعته.

جاري كاسباروف: صورة البطولة تأثرت

وامتد الجدل إلى خارج عالم كرة القدم، بعدما وصف أسطورة الشطرنج العالمي جاري كاسباروف ما حدث بأنه مثال جديد على القرارات المثيرة للجدل، معتبرًا أن صورة البطولة تأثرت بسبب التحكيم.

غضب عربي واسع

كما شهدت الساحة الرياضية العربية تفاعلًا كبيرًا مع المباراة، حيث انتقد الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي القرارات التحكيمية، مؤكدًا أن مصر خرجت مرفوعة الرأس رغم النتيجة.

فيما أشاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، بما قدمه المنتخب المصري، معتبرًا أن الفراعنة كانوا قريبين من تحقيق إنجاز تاريخي.

وأكد الإعلامي السعودي وليد الفراج أن المنتخب المصري قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام حامل اللقب، فيما وجّه الإعلامي العراقي حسين ياسين رسالة دعم للفراعنة، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون.

انتقادات مصرية

وعلى الصعيد المحلي، اعتبر الحكم الدولي السابق جهاد جريشة أن بعض القرارات التحكيمية كانت غير موفقة، بينما عبّر الإعلامي إبراهيم فايق عن غضبه من أداء الحكم، مؤكدًا أن المنتخب المصري استحق أكثر مما خرج به من المباراة.