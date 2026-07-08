«ميرور» البريطانية: غضب عالمي بعد مباراة مصر والأرجنتين.. وجماهير تتهم المونديال بأنه «مُوجّه»

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن موجة غضب واسعة اجتاحت جماهير كرة القدم حول العالم عقب المواجهة التي جمعت منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بتأهل منتخب "التانجو" إلى الدور ربع النهائي.

وأكدت الصحيفة أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلًا غير مسبوق بعد المباراة، في ظل الجدل الذي صاحب عددًا من القرارات التحكيمية، وعلى رأسها إلغاء هدف للمنتخب المصري، وهو ما دفع كثيرًا من الجماهير إلى التشكيك في نزاهة بعض القرارات التي شهدها اللقاء.

وأشارت "ميرور" إلى أن حالة الغضب لم تقتصر على الجماهير المصرية، بل امتدت إلى مشجعين من مختلف أنحاء العالم، حيث وصف بعضهم بطولة كأس العالم بأنها "مفبركة" و"موجهة"، معتبرين أن ما حدث في المباراة زاد من حدة الشكوك حول القرارات التحكيمية.

وأضافت الصحيفة أن تأهل منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي جاء في مباراة ستظل محل نقاش واسع، بعدما شهدت العديد من اللقطات المثيرة للجدل، والتي أثارت انتقادات من جماهير ولاعبين سابقين وخبراء تحكيم خلال الساعات الماضية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن الجدل التحكيمي بات أحد أبرز عناوين البطولة، في وقت يطالب فيه كثيرون بمزيد من الشفافية والاتساق في تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، حفاظًا على مصداقية المنافسة في أكبر بطولة كروية في العالم.