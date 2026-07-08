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متى يتحوّل إهمال المُسن إلى جريمة يُعاقب عليها القانون؟ .. التفاصيل الكاملة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

متى يتحوّل إهمال المُسن إلى جريمة يُعاقب عليها القانون؟ .. التفاصيل الكاملة

المسن
المسن
حسن رضوان

يُقدّم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل حقوق المسنين وذلك وفقًا لـ  قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024،  وأبرز العقوبات التي تلاحق كل من يرتكب أى مخالفات من شأنها تعرّضه للخطر فيما يلي:

عقوبات تعريض حياة كبار السن للخطر

 وفي هذا الصدد يعاقب قانون رعاية حقوق المسنين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

 الحبس في جرح أو إيذاء شخص المسن 

وفى حالة ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

ووفقا للقانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها فى هذا القانون دون الحصول على ترخيص.

حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين

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