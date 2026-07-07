وزارة الأوقاف تواصل حملات المتابعة الميدانية بـ 30 إدارة فرعية

واصلت وزارة الأوقاف، أمس تنفيذ حملات المتابعة الميدانية على الإدارات الفرعية، من خلال أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضرورة تعزيز منظومة المتابعة الميدانية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل.

الأوقاف تشن حملات متابعة ميدانية بـ 30 إدارة فرعية

وشملت حملات المرور (٣٠) إدارة فرعية موزعة على (٨) مديريات إقليمية، حيث جرى المرور بمديرية أوقاف مطروح على إدارات: الحمام، وشرق مطروح، وسيوة، والنجيلة، وغرب مطروح، والعلمين، وسيدي براني، والضبعة، كما شملت مديرية أوقاف المنوفية إدارات: سرس الليان، وقويسنا، وبركة السبع، والباجور، وتلا، والسادات، ومنوف.

وفي مديرية أوقاف القاهرة، جرى المرور على إدارتي: البساتين، والسلام، كما شملت الحملات بمديرية أوقاف قنا إدارة قفط، وبمديرية أوقاف المنيا إدارتي: ملوي، ودير مواس، فيما شملت بمديرية أوقاف الدقهلية إدارات: أجا، وميت غمر، والمقاطعة، والمطرية.

وامتدت حملات المتابعة إلى مديرية أوقاف الشرقية، حيث تم المرور على إدارات: أولاد صقر، والعزيزية، ومنيا القمح، كما شملت مديرية أوقاف سوهاج إدارات: المنشأة، ومشطا، وغرب سوهاج، وبرديس، وبندر جرجا، والبلينا.

واطلعت لجان المتابعة على انتظام سير العمل بالإدارات، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الدعوي والإداري، ورصدت الإيجابيات؛ لدعمها وتعزيزها، إلى جانب متابعة الملاحظات والعمل على معالجتها أولًا بأول، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في العمل الدعوي والإداري.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرار حملات المتابعة الميدانية بجميع الإدارات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ بما يعزز الانضباط المؤسسي، ويرتقي بمنظومة العمل الدعوي والإداري، ويحقق رؤية الوزارة في تطوير الأداء، وخدمة بيوت الله على الوجه الأمثل.