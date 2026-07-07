الأوقاف تنظم ندوة توعوية للعاملات بالمديريات الإقليمية حول المخاطر الإلكترونية وسبل الوقاية

نظمت وزارة الأوقاف، من خلال وحدة تكافؤ الفرص، فعالية توعوية عبر تقنية الاتصال المرئي (أونلاين) للعاملات بالمديريات الإقليمية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للعاملات، وتعزيز جهود الحماية المؤسسية الوقائية.

وجاءت الفعالية تحت عنوان «المخاطر الإلكترونية وسبل الوقاية»، بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر الإلكترونية، والتعريف بوسائل الوقاية منها، وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي لدى العاملات، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وداعمة.

وألقى الندوة المهندس إيهاب عبد الحميد عبد المتعال - رئيس الإدارة المركزية لشئون التحول الرقمي بديوان عام وزارة الأوقاف، حيث تناول أبرز صور المخاطر الإلكترونية، وسبل التعامل الآمن مع التقنيات الرقمية، وأهمية الالتزام بإجراءات الأمن السيبراني لحماية البيانات والمعلومات، مؤكدًا أن الوعي الرقمي يمثل أحد أهم ركائز حماية المؤسسات والأفراد في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تسهم في تنمية قدرات العاملين، وتعزيز الوعي بالقضايا المعاصرة، بما يدعم جهود الوزارة في بناء بيئة عمل آمنة ومستقرة.

أمين الشئون الإسلامية يشارك بافتتاح الدورة الـ11 لمعرض مكتبة الإسكندرية

شارك الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم، بإنابة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذ علاء حلمي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية والثقافية والدينية.