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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نائبا عن وزير الأوقاف.. أمين الشئون الإسلامية يشارك بافتتاح الدورة الـ11 لمعرض مكتبة الإسكندرية

أمين الشئون الإسلامية يشارك بافتتاح الدورة الـ11 لمعرض مكتبة الإسكندرية
أمين الشئون الإسلامية يشارك بافتتاح الدورة الـ11 لمعرض مكتبة الإسكندرية
عبد الرحمن محمد

شارك الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم، بإنابة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب. 

أمين الشئون الإسلامية يشارك بافتتاح الدورة الـ11 لمعرض مكتبة الإسكندرية

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذ علاء حلمي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية والثقافية والدينية.

وعقب الافتتاح، تفقد الوفد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث استعرض الأستاذ الدكتور أحمد نبوي أحدث إصدارات المجلس العلمية والفكرية، مؤكدًا أنها تجسد رسالته في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ الوعي الديني والثقافي، وتقديم إنتاج علمي رصين يلبي احتياجات الباحثين والقراء، ويسهم في بناء الوعي وتعزيز الثقافة والمعرفة.

وأكد الأمين العام أن مشاركة المجلس في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تأتي في إطار حضوره الفاعل في المشهد الثقافي المصري، وحرصه على إتاحة إصداراته العلمية والفكرية لجمهور المعرض، بما يعزز التواصل المعرفي مع مختلف فئات المجتمع، ويدعم جهود الدولة في بناء الإنسان وترسيخ قيم الاعتدال والوعي.

وأضاف أن معارض الكتاب تمثل منصات ثقافية مهمة للحوار وتبادل المعرفة، وتتيح للمجلس إبراز جهوده في خدمة قضايا الوعي والتجديد، ونشر الفكر الرشيد، والتعريف بإصداراته التي تعالج القضايا الفكرية والدعوية برؤية علمية رصينة، بما يعكس رسالته الحضارية في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة الوسطية.

الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف أمين الشئون الإسلامية يشارك بافتتاح الدورة الـ11 لمعرض مكتبة الإسكندرية

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