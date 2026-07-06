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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. اعرف أحدث الأسعار

أرخص السيارات في مصر
أرخص السيارات في مصر
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.

جيلي EX2

جيلي EX2

دعمت جيلي EX2 بمحرك كهربائي ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، مع مدى يصل إلى 395 كيلومتر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومتر في الساعة، وتتراوح أسعار السيارة من 749,900 إلى 849,899 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تأتي السيارة رينو تاليانت بمحرك سعة 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، ينتج 100 حصان، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 755,000 جنيه و 815,000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB

حصلت السيارة على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، دفع أمامي، وتبدأ السيارة بسعر رسمي من 729,900 جنيه، وصولاً إلى 895,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

دعمت نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، مع ناقل حركة مانيوال 5 غيارات أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وتتراوح أسعار السيارة بين 645,000 و 810,000 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير

سوزوكي سويفت ديزاير

زودت السيارة سوزوكى سويفت ديزاير بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 885,000 جنيه.

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