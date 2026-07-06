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بقوة تقارب 470 حصانًا.. مواصفات بي إم دبليو iX3 موديل 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة تقارب 470 حصانًا.. مواصفات بي إم دبليو iX3 موديل 2026

بي إم دبليو iX3 موديل 2026
بي إم دبليو iX3 موديل 2026
صبري طلبه

تعد بي إم دبليو من أبرز شركات صناعة السيارات في ألمانيا، ونجحت على مدار عقود في ترسيخ مكانتها عبر تقديم طرازات تجمع بين الأداء والتقنيات الحديثة.

وتتجه العلامة الألمانية في التوسع نحو الاعتماد على وسائل التنقل الكهربائية، عبر إطلاق العديد من الإصدارات التي تعتمد على الطاقة النظيفة، سواء ضمن فئة السيدان أو السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

بي إم دبليو iX3 موديل 2026

وتأتي بي إم دبليو iX3 موديل 2026 ضمن هذه الاستراتيجية، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، وتعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل مع تقنيات حديثة تستهدف الجمع بين الأداء وانخفاض معدل استهلاك الطاقة.

أبعاد بي إم دبليو iX3 موديل 2026

تنتمي بي إم دبليو iX3 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، إذ يبلغ طولها 4782 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1895 ملم، ويبلغ ارتفاعها 1635 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2897 ملم، ويبلغ الخلوص الأرضي 176 ملم، في حين يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2285 كيلوجرامًا.

بي إم دبليو iX3 موديل 2026

منظومة دفع كهربائية بقوة 469 حصانًا

تعتمد السيارة بي إم دبليو iX3 موديل 2026 على منظومة دفع كهربائية بالكامل تضم محركين كهربائيين يعملان معًا لتوفير نظام دفع كلي للعجلات، بينما تنتقل القوة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 469 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 645 نيوتن متر، وتستمد المنظومة الكهربائية طاقتها من بطارية تبلغ سعتها 112.3 كيلوواط ساعة، وهي قادرة على توفير مدى قيادة يصل إلى 805 كيلومترات بالشحنة الواحدة.

بي إم دبليو iX3 موديل 2026

تقنيات الشحن وأداء بي إم دبليو iX3 

توفر بي إم دبليو iX3 موديل 2026 أكثر من خيار لإعادة شحن البطارية، حيث تدعم الشحن بالتيار المتردد عبر شاحن بقدرة 11 كيلوواط، كما تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر من خلال نظام كهربائي يعمل بجهد 800 فولت وبقدرة تصل إلى 400 كيلوواط، وهو ما يسمح بشحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 21 دقيقة.

وتعكس الأرقام الخاصة بالسيارة بي إم دبليو iX3 موديل 2026 مستوى الأداء الذي تتمتع به، إذ تستطيع الانطلاق من السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 210 كيلومترات في الساعة، مع نظام الدفع الكلي.

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