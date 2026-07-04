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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أحدث 5 سيارات في السوق المصري.. اعرف الأسعار

أحدث السيارات في مصر
أحدث السيارات في مصر
صبري طلبه

شهد السوق المصري للسيارات دخول الكثير من الطرازات الجديدة، والتي تنوعت بحسب الاسعار والتجهيزات الفنية والتفنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أحدث 5 سيارات في السوق المصري، مع عرض أحدث الاسعار وأبرز المواصفات.

بى واى دى أتو 8

بى واى دى أتو 8

تعتمد بى واى دى أتو 8 على محرك هجين قابل للشحن، بقوة 275 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 349 نيوتن متر، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبأبعاد خارجية بلغت 5.040 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1.996 مم، وتقدم السيارة بسعر 2,849,900 جنيه.

بيجو 408

بيجو 408

تستمد بيجو 408 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 215 حصانًا، مع 300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدورات، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويتراوح سعر السيارة بين 1,889,990 و 2,199,990 جنيه.

سوإيست S06 DM

سوإيست S06 DM

تقدم السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة تتراوح بين 156 و355 حصانًا، وعزم الأقصى للدوران بين 230 و530 نيوتن متر، جميعهم يعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويبدأ سعر السيارة من 1,350,000 إلى 1,649,000 جنيه.

كاديلاك أوبتيك

كاديلاك أوبتيك

تأتي السيارة كاديلاك أوبتيك بمحرك كهربائي، يضخ قوة قدرها 515 حصانًا، و610 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، وسرعة قصوى تصل إلى 215 كيلومتر في الساعة، وبطارية بمدى 488 كم، ويبلغ سعر السيارة نحو 4,150,000 جنيه.

 BMW IX3 نيو كلاس

 BMW IX3 نيو كلاس

تعتمد BMW IX3 نيو كلاس على محرك كهربائي، بقوة 469 حصانًا، و645 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، وبأبعاد هيكلية بلغت 4.782 مم للطول الكلي، و1.895 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1.635 مم، وتقدم السيارة بسعر 4,900,000 جنيه.

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