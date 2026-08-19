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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يفاجئ المصريين بارتفاع جديد مع بداية تعاملات الأربعاء.. كم سجل عيار 21؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء 19 أغسطس، لتواصل الأسعار تحركاتها المحلية، بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب عالميًا.

وجاء الارتفاع في مختلف أعيرة الذهب، ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 20.13 جنيه مقارنة بأسعار أمس، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 161 جنيهًا.

 

ارتفاع أسعار الذهب أمس

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 23 جنيهًا ليسجل 7109 جنيهات، مقابل 7086 جنيهًا أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20.13 جنيه ليسجل 6220.38 جنيه، مقارنة بـ6200.25 جنيه أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 17.25 جنيه ليسجل 5331.75 جنيه، مقابل 5314.50 جنيه أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 بنحو 13.42 جنيه ليسجل 4146.92 جنيه، مقارنة بـ4133.50 جنيه أمس.

وسجلت أوقية الذهب 221114.62 جنيه، بارتفاع قدره 715.38 جنيه عن مستوى أمس البالغ 220399.24 جنيه.

وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 161 جنيهًا ليسجل 49763 جنيهًا، مقابل 49602 جنيه أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 7109 جنيهات.

عيار 21: 6220.38 جنيه.

عيار 18: 5331.75 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

عيار 14: 4146.92 جنيه.

أوقية الذهب: 221114.62 جنيه.

الجنيه الذهب: 49763 جنيهًا.

الذهب أسعار الذهب سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم ارتفاع أسعار الذهب

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