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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-8-2026 في مصر .. عيار 21 بكام؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-8-2026 في مصر .. عيار 21 بكام؟

أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 19 أغسطس 2026
أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 19 أغسطس 2026
رانيا أيمن

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، عند آخر مستويات سجّلتها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك بعد التراجع الذي شهدته أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا، وتترقب الأسواق والمواطنون تحركات أسعار الذهب اليوم، خاصة في ظل حالة التذبذب التي يشهدها المعدن الأصفر بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الأخيرة، وسط تأثر الأسعار بحركة البيع والشراء محليًا، إلى جانب تحركات سعر الذهب عالميًا والعوامل المؤثرة في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7086.00 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6200.25 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5314.50 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4133.50 جنيه.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 220399.24 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49602.00 جنيه.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر الذهب في مصر سعر الجنية الذهب اليوم

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