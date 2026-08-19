أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-8-2026 في مصر .. عيار 21 بكام؟

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، عند آخر مستويات سجّلتها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك بعد التراجع الذي شهدته أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا، وتترقب الأسواق والمواطنون تحركات أسعار الذهب اليوم، خاصة في ظل حالة التذبذب التي يشهدها المعدن الأصفر بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الأخيرة، وسط تأثر الأسعار بحركة البيع والشراء محليًا، إلى جانب تحركات سعر الذهب عالميًا والعوامل المؤثرة في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7086.00 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6200.25 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5314.50 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4133.50 جنيه.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 220399.24 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49602.00 جنيه.