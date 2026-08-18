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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بالمصنعية

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
رشا عوني

يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب في مصر وسعر عيار21 الأكثر طلباً، ونستعرض لكم أسعار السبائك الذهب في مصر والتي تبدأ من جرام وخاصة سعر سبيكة 5 جرام وسعر سبيكة 10 جرام الأكثر تداولاً وطلباً..

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 3 أغسطس 2026 بعد ارتفاع الذهب
 

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام


سجل سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء بالمصنعية وزن 1 جرام 7330 جنيهًا.

 

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات


سجل سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء بالمصنعية وزن 5 جرامات 36150 جنيهًا.

 

سعر سبيكة الذهب 10 جرام
 

سجل سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء بالمصنعية وزن 10 جرامات 72270 جنيهًا.

ارتفاع محدود بعد خسائر حادة.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 في مصر

 

سعر سبيكة الذهب 20 جراما 


سجل سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء بالمصنعية وزن 20 جرامًا 144500 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما


بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء بالمصنعية وزن 50 جراما 361100 جنيه.

سعر سبيكة الذهب100 جرام
 

وصل سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء بالمصنعية وزن 100 جرام إلى 722000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالأسواق المحلية ..عيار 21 يسجل 6250جنيها | الهيئة الوطنية للإعلام

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

يقدم موقع “صدى البلد”  سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بمنتصف التعاملات ضمن نشرته الخدمية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4391 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  5353 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6245 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7137 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 49.960 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم الأحد 1- 2- 2026 في مصر.. بكام عيار 21؟ - بوابة الأهرام

انتشار سبائك الذهب البلدي

 انتشرت في السوق المصرية عروض لبيع ما يُعرف بـ«سبائك الذهب البلدي» بأسعار قد تبدو أقل من أسعار السبائك الرسمية. وحذر المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، من اعتبار هذه السبائك بديلًا مكافئًا للسبائك الاستثمارية الرسمية.


وأوضح إمبابي أن المخاطر الأساسية لا ترتبط بالضرورة بكون الذهب الموجود داخل السبيكة مغشوشًا، وإنما بغياب منظومة الدمغ والتوثيق والتتبع التي توفر حماية أكبر للمستهلك.

سبائك غير مدموغة

قال إمبابي إن مصطلح «السبيكة البلدي» ليس تصنيفًا رسميًا لأحد أعيرة الذهب، وإنما وصف متداول في السوق لسبائك ذهبية غير مدموغة، غالبًا ما تنتج عن صهر الذهب الكسر والمشغولات القديمة وإعادة تشكيله في صورة كتلة أو سبيكة.

وأوضح أن الصهر وإعادة التشكيل في حد ذاتهما جزء طبيعي من دورة صناعة الذهب، حيث يُجمع الذهب القديم ويُصهر ويُحلل لتحديد نسبة الذهب الخالص فيه، قبل ضبط العيار وفق الغرض التصنيعي ودخوله في تصنيع منتجات تخضع للفحص والدمغ.


وأكد أن الفارق الأساسي يكمن في أن وجود الذهب غير المدموغ ضمن دورة الإنتاج كخام يختلف تمامًا عن طرحه للمستهلك النهائي باعتباره سبيكة استثمارية مكتملة المواصفات.


ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/، مع تراجع المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، بينما يترقب المستثمرون محضر الاجتماع الأخير لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,424.28 دولار للأوقية ، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 4,480.90 دولار.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.9% إلى 66.40 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1,772.75 دولار، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1,330.05 دولار للأوقية.

واستقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر أمام معظم العملات الرئيسية؛ ما يجعل المعادن المسعرة بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة آي جي، إن الذهب يواصل مكاسبه بعد بيانات الاقتصاد الأمريكي الضعيفة الصادرة الأسبوع الماضي، والتي عززت الآمال في أن يبقي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام».

وعادة ما يستفيد الذهب من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، لأنها تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا.

ووفقًا لمعظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع للرأي، سيُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال الشهر المقبل وحتى نهاية العام.

كما تحولت توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر إلى ترجيح يبلغ نحو 65% لبقاء الفائدة دون تغيير، بعد تسجيل خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال يوليو، وصدور بيانات تضخم للمستهلكين جاءت دون التوقعات، إلى جانب ضعف مبيعات التجزئة.

وتتركز أنظار الأسواق على محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره الأربعاء.

وأضاف سيكامور أن الذهب يبدو أيضًا في طريقه لاستعادة مكانته كملاذ آمن، مشيرًا إلى أن التصريحات الإيرانية المتشددة ساعدت المعدن على تجاوز تأثير ارتفاع عوائد السندات.

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