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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنغام تحيي حفلا غنائيا فى أبو ظبي.. 29 نوفمبر المقبل

الفنانة أنغام
الفنانة أنغام
أحمد إبراهيم

تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا فى أبو ظبى يوم 29 نوفمبر المقبل على مسرح Space42 Arena وذلك وسط حضورا جماهيريا كبيرا. 

وتقدم أنغام مجموعة من الأغاني القديمة والحديثة التى تنال اعجاب الجمهور. 

خالد سليمان يكشف تطورات حالة شقيقه 

من ناحية أخرى كشفت زوجة الموسيقار محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام تطورات الحالة الصحية له بعد تعرضه الى أزمة صحية دخل على اثرها المستشفى.

وقالت زوجة الموسيقار محمد علي سليمان فى تصريح خاص لصدى البلد : انه خرج من العناية المركزة وانتقل الى غرفة عادية وحالته تتحسن كثيرا والاطباء يتابعون حالته باستمرار.

وقد كشف المؤلف الموسيقي والموزع خالد سليمان، شقيق الفنانة أنغام، تطورات الحالة الصحية لوالدهما الموسيقار محمد علي سليمان بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ، مؤكدًا أنه غادر المستشفى ويواصل فترة التعافي داخل المنزل.

وقال خالد سليمان : «الحمد لله، هو بدأ يتحسن، والتحاليل المفروض تطلع ونطمن إن شاء الله ونظبط الأدوية».

وأوضح أن والده ما زال يعاني من بعض المشكلات الصحية، لكنه بدأ في التحسن ، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

خالد سليمان يرد على ما تردد بشأن تكفل شقيقته انغام بتكاليف علاج والدها.

وعن ما تردد بشأن تكفل الفنانة أنغام بكامل تكاليف علاج والدها، أبدى خالد سليمان استياءه من تداول مثل هذه التفاصيل، مؤكدًا أنها أمور تخص الأسرة ولا ينبغي التدخل فيها ، معلقا: «دى خصوصيات وكلام مينفعش الناس تتدخل في داخليات بيوت الناس إذا كان مين بيتكفل ولا لأ».

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