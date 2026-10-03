رامي صبري بعد أزمة مهرجان الموسيقى العربية: أضع نفسي تحت تصرف دار الأوبرا

أعلن الفنان رامي صبري مشاركته في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، مؤكدًا اعتزازه بالمهرجان ومكانته الفنية، باعتباره خريج المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

وكتب رامي صبري عبر حسابه على فيسبوك: "أنا خريج المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون فأنا اعلم قدر ومكانة مهرجان الموسيقى العربية ولذلك أعلن مشاركتي في المهرجان هذا العام واضع نفسي تحت تصرف دار الأوبرا المصرية العريقة".

قبل انطلاق الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2026، تصاعدت حالة الجدل حول المهرجان بشكل لافت، بعدما بدأت الأزمة من الميزانية وأجور الفرق الموسيقية، ثم امتدت إلى اعتذارات عدد من النجوم عن المشاركة، وصولًا إلى تطورات طالت إدارة دار الأوبرا المصرية.

ميزانية مهرجان الموسيقى العربية تشعل الأزمة

ظهرت ملامح الأزمة بشكل أوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة، إذ تحدث الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن التحديات المالية التي تواجه المهرجان، مشيرًا إلى أن الميزانية المتاحة لم تكن كافية لاستضافة جميع الأسماء التي كانت إدارة المهرجان تخطط لمشاركتها.

وأوضح الوكيل، أن عددًا من نجوم الغناء وافقوا على تخفيض أجورهم من أجل المشاركة، ومن بينهم آمال ماهر وعاصي الحلاني، بينما قبل الموسيقار عمر خيرت الحصول على جزء من أجره، في محاولة للتعامل مع القيود المالية التي صاحبت تنظيم الدورة الحالية.