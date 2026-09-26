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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا ساهرا في العراق.. صور

رامي صبري
رامي صبري
محمد سعيد

أحيا الفنان رامي صبري، حفل غنائي ساهر ليلة أمس الجمعة 25 سبتمبر في العاصمة العراقية بغداد، ضمن سلسلة حفلاته لعام 2026. 

ونشر رامي صبري، صورا من حفلته بالعراق، عبر انستجرام، وكتب في التعليق: «جمهور العراق الجميل الراقي .. كانت ليلة عظيمة بحبكم وتفاعلكم واستقبالكم اللي بشوفه دايماً في كل مكان في العالم .. شكراً على الليلة اللي كانت مليانة طاقة واحاسيس كتير». 

ويأتي الحفل ضمن النشاط الفني لرامي صبري خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع طرح أعمال جديدة وحرصه على التواصل مع جمهوره من خلال الحفلات الغنائية في المنطقة العربية.

ألبوم «القمر» 13 

ويضم ألبوم «القمر» 13 أغنية متنوعة، استهلها رامي صبري بأغنية «بفرحك وإنت تزعلني» من كلمات حازم إكس، وألحانه، وتوزيع كولوبكس، تليها «اسمعيني» من كلمات غنيم، وألحان مدين، وتوزيع أحمد أمين، ثم «أنا مالي بيك» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، و«قصة حب» من كلمات رمضان محمد، وألحان علي شعبان، وتوزيع أسامة الهندي، و«لو تعرف» من كلمات أدهم معتز، وألحان تيام علي، وتوزيع جلال الحمداوي، و«أيامي» من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد أمين.

كما يضم الألبوم أغنيات «القمر» من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الخضري، وتوزيع فلسطيني وعمرو الخضري، و«يا بختي بيه» من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري، و«فلّتة» من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع عادل حقي، و«لسه باقي عليك» من كلمات محمد عاطف، وألحان وتوزيع رامي صبري، إلى جانب «خليكي هنا» من كلمات عليم، وألحان مدين، وتوزيع عادل حقي، و«موسم الـSummer» من كلمات فلبينو، وألحان رامي صبري، وتوزيع كولوبكس، ويختتم الألبوم بأغنية «مش بنساك» من كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، وتوزيع أسامة الهندي. 

رامي صبري الفنان رامي صبري بغداد العراق أغاني رامي صبري

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