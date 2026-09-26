كريم فهمي: أجري أقل من غيري وعملي مع ياسمين عبد العزيز حاجه تانية

كشف الفنان كريم فهمي سر تعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز فى أكثر من عمل فني آخرها مسلسل “وننسى اللي كان”، مؤكدا على أن الأعمال التى جمعتهما كان لها تأثير واضح على مشواره الفنى

وقال كريم فهمي، خلال تصريحات تلفزيونية: “أنا قبل ياسمين عبد العزيز كنت حاجة وبعدها بقيت حاجة تانية فى الوطن العربي”.

وأضاف كريم فهمي : "أجرى اللى باخده أقل من المفروض.. أجرى أقل من غيري".

ياسمين عبد العزيز تعيد نشر صورة من مسلسل “وننسى اللي كان”

من ناحية أخرى شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها مقطع فيديو من مسلسلها «وننسى اللى كان»، الذى عُرض خلال موسم رمضان الماضى، تضمن مشهدًا رومانسيًا جمعها بالفنان كريم فهمى ضمن أحداث العمل.

وقامت ياسمين عبدالعزيز على بدمج المشهد بأغنية «طب ب بحبك»، وتحديدًا مقطع «العيون الحلوة دي»، لمؤدى المهرجانات حمو المرشدى.

وتفاعل عدد من جمهورها ومتابعيها مع الفيديو، معبرين عن إعجابهم بالمشهد واللقطات التى جمعتها بكريم فهمى ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته، ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، انجي كيوان ، لينا صوفيا ، الهام وجدي ، سنتيا خليفة، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.