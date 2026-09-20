العيون الحلوة دي.. ياسمين عبدالعزيز تستعيد «وننسى اللى كان» مع كريم فهمي

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها مقطع فيديو من مسلسلها «وننسى اللى كان»، الذى عُرض خلال موسم رمضان الماضى، تضمن مشهدًا رومانسيًا جمعها بالفنان كريم فهمى ضمن أحداث العمل.

وقامت ياسمين عبدالعزيز على بدمج المشهد بأغنية «طب ب بحبك»، وتحديدًا مقطع «العيون الحلوة دي»، لمؤدى المهرجانات حمو المرشدى.

وتفاعل عدد من جمهورها ومتابعيها مع الفيديو، معبرين عن إعجابهم بالمشهد واللقطات التى جمعتها بكريم فهمى ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته، ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، انجي كيوان ، لينا صوفيا ، الهام وجدي ، سنتيا خليفة، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.